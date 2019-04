Attentats au Sri Lanka : "l'enquête se concentre autour d'un groupe islamiste local"

Depuis Colombo, Alban Alvarez nous explique que l'enquête se concentre autour d'un groupe islamiste local, le National Thowheeth Jama'ath (NTJ). Il y a dix jours, les services de renseignements sri-lankais avaient reçu des informations selon lesquelles ce groupuscule terroriste allait commettre des attaques suicides contre des églises dans le pays. L'enquête va aussi déterminer le mode opératoire et les éventuels soutiens logistiques de grands groupes terroristes de l'étranger. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/04/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.