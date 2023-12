Atterrissage en pleine ville à Villejuif : l'exploit d'un pilote

Un avion s’est écrasé au pied d’un immeuble en pleine ville, sans faire de mort. Tandis que les enquêteurs inspectent la carcasse de l’appareil, les habitants du quartier de Villejuif peinent encore à réaliser. Des dizaines de personnes, à leur fenêtre, ne quittent pas des yeux les restes de l'appareil en bas de chez eux. Il s’agissait d’un petit avion pour former de futurs pilotes de ligne. Un instructeur et deux élèves se trouvaient à son bord. En provenance de Rouen, il s'apprêtait à atterrir à l’aérodrome de Toussus-le-Noble. Marc Trimaille, le fils de l’instructeur, raconte que toutes les commandes de l'avion sont doublées, mais qu’ils ont eu une panne simultanée des deux moteurs. C'est à ce moment-là que son père reprend les commandes d'un avion devenu planeur. Sur les dernières minutes de vol, la trajectoire est chaotique. Ils perdent de l'altitude et les hélices ne tournent plus. L'instructeur cherche, de nuit, un lieu d'atterrissage au milieu des habitations, dans la région la plus peuplée de France. C’est sur les quelques mètres carrés de pelouses qu'il s'écrase, une prouesse. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Chevallereau, J. Clouzeau, C. Nieulac