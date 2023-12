Atterrissage forcé en ville : le sang-froid d'un pilote

Après un accident aussi spectaculaire, le pilote lui-même admet qu'il avait peu de chances de s'en sortir. Jean-Pierre Trimaille, pilote et instructeur à l'école de pilotage Trimaille Aéro Formation à Toussus-le-Noble (Yvelines), nous reçoit dans son école de pilotage. Il n'a que quelques égratignures. "Il y a un peu de miracle dans cette affaire", admet-il. Lundi dernier, vers 17 heures, l'instructeur et son élève s'apprêtaient à atterrir à Toussus-le-Noble quand ils perçoivent un problème : "Alors, dans un premier temps, on a eu des pertes de puissance sur le moteur droit. Le stagiaire était habitué à ce que je fasse des pannes, à ce moment-là, moi, j'ai tout de suite su que ce n'était pas moi. Et le deuxième moteur commençait à perdre de la puissance". Les deux moteurs sont en panne et il reprend la commande. Il faut atterrir d'urgence de nuit en plein centre de Villejuif. Il choisit un endroit non éclairé pour faire le moins de victimes possible : "On n'a pas perdu le pilotage de l'avion. On n'a pas fermé les yeux. On n'a pas mis ses mains sur la tête. On a continué, et après la chance a fait la suite", confie-t-il. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. de Francqueville, J. Roux, C. Souary