Attestation assurance auto : la fin de la vignette verte

Elle est sur votre pare-brise depuis 40 ans. Dans quinze jours, la vignette d'assurance appartiendra au passé. Alors avec quels documents devrons-nous circuler ? Seuls le permis et la carte grise suffiront. La vignette et la carte verte ne pourront plus vous être demandées par les forces de l'ordre et elles ne seront même plus envoyées par les assurances. Cette règle s'applique dans tous les pays de l'Union européenne, mais pas en dehors. Les assureurs conseillent alors de se procurer une carte verte internationale. Ce nouveau système sera-t-il plus fiable que la carte verte papier facilement falsifiable ? En cas de contrôle ou d'accident, les forces de l'ordre auront accès à vos informations d'assuré, grâce à votre plaque d'immatriculation. Si vous êtes assurés, il n'y a aucun risque de recevoir une amende de 750 euros. Faire disparaître les 50 millions de vignettes permettra aussi de réaliser 60 millions d'euros d'économie pour les assureurs. TF1 | Reportage J. Maviert, W. Wuillemin, I. Robin