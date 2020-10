Attestation, contrôles et amendes : le couvre-feu en pratique

Elle avait disparu de notre quotidien, tel un lointain souvenir que personne ne regrettait. L'attestation de déplacement fait son grand retour. Dès ce vendredi à minuit, le bout de papier sera indispensable pour justifier un déplacement en plein couvre-feu. Ce document pourra se télécharger sur son téléphone ou se remplir à la main. Mais cette règle a ses exceptions. Le gouvernement a prévu cinq dérogations : les raisons de santé, les motifs professionnels, l'aide à des personnes en situation de dépendance, les voyages justifiés et les courtes sorties avec un animal de compagnie. Ce couvre-feu sera évidemment assorti de sanctions pour ceux qui ne le respecteraient pas. Pris en flagrant délit, vous aurez écopé 135 euros d'amendes. Avec une récidive, la somme montera à 1 500 euros. Une troisième bavure sera synonyme de 3 750 euros d'amendes et surtout de six mois de prison. Près de 12 000 policiers et gendarmes seront spécialement mobilisés partout dans l'Hexagone pour effectuer les contrôles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.