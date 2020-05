Attestation employeur : comment vont faire les entreprises franciliennes ?

Dès le 11 mai, certains salariés d'Île-de-France vont revenir progressivement sur leur lieu de travail à des horaires inhabituels. Les chefs d'entreprise, quant à eux, doivent aménager les horaires de travail et fournir une attestation à chaque salarié pour justifier sa présence dans les transports en commun aux heures de pointe. C'est la règle du déconfinement. Mais en pratique, ça reste encore assez flou pour tout le monde. D'autres employeurs optent pour le maintien du télétravail pour la majorité de leurs salariés, au moins jusqu'au 30 juin. Ils limitent en effet le nombre d'employés autorisés à revenir sur leur site. Quoiqu'il en soit, les entreprises franciliennes n'ont que quelques heures pour mettre en place cette attestation employeur.