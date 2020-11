Attestations, déplacements : ce qui change dès ce week-end

Cette annonce est une petite bouffée d'oxygène. Dès ce week-end, pour votre jogging, une promenade en famille ou avec votre chien, vous pourrez sortir plus loin et plus longtemps, jusqu'à 20 km du domicile et pendant 3 h quotidiennes. C'est un nouvel horizon qui s'ouvre pour les Français. En revanche, avant toute sortie, le préalable reste l'attestation de déplacement dérogatoire, toujours indispensable pour aller faire des courses. Et la nouveauté, vous n'êtes plus limité aux commerces de première nécessité. Elle est également obligatoire pour amener vos enfants l'école, rendre visite à une personne vulnérable ou pour une garde d'enfants. Et pour aller travailler, il vous faut toujours une justificative de votre employeur. Ce sont des réflexes à conserver jusqu'au 15 décembre. Si les conditions sanitaires sont réunies, le confinement laissera alors place à un couvre-feu. Puis, vous pourrez vous déplacer sur tout le territoire. À partir du 15 décembre, le couvre-feu devrait être mis en place de 21 h à 7 h du matin. Seules exceptions les réveillons de Noël et du jour de l'an, les sorties seront tolérées toute la nuit.