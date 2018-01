Comment attirer les épargnants français vers les PME ?

Très économes, les Français ont placé deux cent soixante-dix milliards d'euros sur leur livret A, un livret qui ne rapporte plus grand-chose, mais qui ne présente aucun risque. Le gouvernement voudrait désormais qu'une partie de cet argent aille dans les PME pour les aider à se développer. Mais comment peut-il convaincre les épargnants ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 janvier 2018 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.