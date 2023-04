Au bord du précipice : un chantier hors normes pour un village

Quarante mètres de moins en un peu plus d'un siècle, c'est le constat d'une bataille qui semblait perdue d'avance. Tous les habitants le constatent. C'est la faute aux assauts répétés de la mer. C'est du moins ce que croyait la municipalité. Le maire suit le dossier depuis le début. Presque 20 ans d'études pour une réponse : les glissements de sol sont causés par la présence de nappes phréatiques. Pour renforcer la falaise, pas moins de 700 clous en acier de 20 mètres de long sont installés dans la roche. En plus de cela, des drains vont permettre d'évacuer les eaux de ruissellement directement dans la mer. Une fois ce dispositif installé, une carapace de béton viendra maintenir et protéger la falaise. Le début du chantier à plus de huit millions d'euros est un soulagement pour les habitants de la région, même si certains doutent que cela change quelque chose. Laurence réside dans le village de Villerville depuis sept ans. Sa maison n'est qu'à quelques mètres de la mer. Elle attendait les travaux avec impatience. Grâce à ces travaux, les habitations auraient déjà regagné 20% de leur valeur. Le chantier, lui, devrait s'achever au printemps 2024. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos, X. Thoby