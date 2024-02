Au bord du terrain : les parents sont-ils devenus fous ?

Un arbitre a été agressé en région parisienne, des scènes d'émeutes à Nice, il est difficile d'imaginer une telle violence pour du football amateur. Le plus surprenant, c'est que parfois, ce sont les parents qui mettent le feu aux poudres. Dans le petit club de Saint-Lô, en Normandie, nous sommes reçus par un éducateur, qui préfère rester anonyme. Il y a quelques jours, il a été harcelé, menacé par le père d'un jeune joueur, âgé de seulement douze ans. Il a reçu des dizaines de SMS et des appels incessants. Le père reproche à l'entraîneur d'avoir placé son fils en équipe trois, plutôt qu'en équipe une, celle réservée aux meilleurs éléments. Même dans les plus petits clubs amateurs, des parents hurlent contre la moindre décision, qui pourrait gâcher leurs ambitions de réussite pour leur enfant. Ce phénomène porte un nom : "le projet Mbappé". Yacine Hamened est un ancien éducateur, il a analysé et décortiqué la dérive violente du football amateur dans un livre. Selon lui, certains parents voient dans le football, la route la plus rapide vers un avenir doré. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. de Araujo, V. Pierron, P. Bouffard