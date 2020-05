Au Cannet, des tests gratuits pour les personnes qui travaillent dans les écoles

Face aux inquiétudes liées à la rentrée scolaire, certaines communes font tout pour rassurer les parents, les enfants et les professeurs. Au Cannet, dans les Alpes-Maritimes, le maire propose de dépister gratuitement tous les enseignants volontaires ainsi que le personnel communal présent dans les écoles. Une mesure de prévention supplémentaire qui vient s'ajouter à toutes les autres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.