Au chevet des entreprises en difficulté

Comme un urgentiste, Jennifer Mouy, sillonne les routes de la région Grand Est pour se rendre au chevet de ses patients, des entreprises en difficulté. Elle est l'une des 23 commissaires aux restructurations rattachés au ministère de l'Économie. Autrement dit, l'État envoie ses secouristes sur le terrain pour éviter les faillites. MGG Industries, une entreprise de métallurgie dans l'Aube, a failli être liquidée il y a deux ans. En cause, la crise du Covid et des dettes qui s'accumulent. Le nouveau patron, Alban Verger, a appelé Jennifer à la rescousse. L'objectif est de repenser l'organisation du travail, assainir la trésorerie et débloquer des subventions en urgence. L'emploi des 57 salariés a pu être sauvé. En France, depuis le début de l'année 2023, plus de 14 000 défaillances d'entreprise ont été enregistrées. C'est 43 % de plus en un an, un niveau jamais atteint depuis le début du Covid. Parmi les plus touchés, les petites et moyennes entreprises, 59 % de plus en un an. Certaines étaient sous perfusion pendant le Covid. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage É. Despatureaux, J.Y. Mey