Au chevet du jardin de la Méditerranée

Dans la baie de Calvi, en Haute-Corse, dans une base scientifique, de nouvelles recherches vont commencer. Greg Lecoeur, plongeur et photographe naturaliste, veut photographier la posidonie. Il s'agit d'une plante comparable à une forêt marine. Mètre après mètre, la posidonie est un refuge pour des centaines d'espèces, une canopée. Ses feuilles ont survécu à 100 millions d'années de bouleversement. Et sous la protection des chercheurs, à l'abri des pressions humaines, elle demeure luxuriante. C'est une petite victoire pour le directeur de Stareso, Pierre Lejeune. Il détient, ainsi, la preuve que la posidonie peut survivre au réchauffement climatique, pourvu qu'on la tienne à distance de ses vrais prédateurs, les bateaux. Rendre vie à la Méditerranée serait, donc, encore possible. Et pour le vérifier, nous avons pris rendez-vous un peu plus au nord de l'île de beauté, au Cap Corse. Des agents du parc marin partagent, avec Greg, une vocation qui est la protection de la biodiversité. La pêche y est strictement réglementée, et même interdite sur certaines zones. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. de Araujo, F. Mignard, A. Silberman