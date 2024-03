Arme nucléaire : reportage exceptionnel au coeur du simulateur français

Ce monde de l'ombre n'a pas pour habitude de dévoiler ses secrets. En toute discrétion, des femmes et des hommes perfectionnent l'arme nucléaire. Ils n'ont jamais cessé de le faire, malgré l'arrêt total des essais nucléaires. Au total, 210 tirs ont été réalisés entre 1960, dans le Sahara, et les derniers en Polynésie, en 1996. Désormais, ils sont simulés dans un site ultra-sécurisé. Le Laser Mégajoule est l'une des pièces maîtresses de la dissuasion nucléaire française. C’est un bâtiment gigantesque, où on pourrait loger une Tour Eiffel couchée et l'Arc de Triomphe en hauteur. Pour remplacer l'énergie produite lors d'une explosion nucléaire, tout repose sur d'immenses faisceaux laser. En un milliardième de secondes, ils délivrent plus que toute la puissance électrique du monde. Simultanément, 176 faisceaux laser frappent leur cible au centre du bâtiment. À l'intérieur d'une étonnante sphère verte, toute l'énergie des lasers est concentrée sur une cible de quelques millimètres. En une fraction de seconde, les lasers chauffent la cible. Les atomes entrent en fusion, un état similaire à celui d'une bombe nucléaire en explosion. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Lefebvre, T. Vartanian, V. Pierron