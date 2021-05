Au cœur de la lutte contre le trafic de drogue à Marseille

C'est une opération sensible dans les quartiers nord de Marseille. En plein après-midi, où le trafic de drogue s'active dans une cité marseillaise, les policiers arrivent en nombre. Il faut aller vite. L'objectif est de casser un point de vente de drogue, l'un des plus importants de la ville. Très rapidement, des contrôles, puis deux interpellations. Dans les étages d'un immeuble, d'autres policiers viennent de tomber sur le lieu de vente. "Et voilà, c'est ce qu'ils vendent. Donc, ça c'est de la résine, ça c'est de l'herbe, ça c'est un mélange. Vous avez tous les tarifs et vous avec le lieu de vente qui est là !" indique l'un d'eux. Tout est désinstallé, les meubles enlevés pour que les habitants retrouvent l'accès à leur appartement. "On se réapproprie le territoire. C'est-à-dire qu'on perturbe le trafic pendant maintenant plusieurs heures. Donc le point est mort techniquement, puisque les tenants sont interpelés. Des dizaines de milliers d'euros qui sont perdus. Et par ailleurs, de l'argent récupéré, un peu de produits...", explique le commissaire Patrick Longuet. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.