Au cœur de la montagne italienne, la Vallée d’Aoste

Collée à nos frontières, la Vallée d'Aoste est petit bout d'Italie niché dans les montagnes. Dans cette région, le français est autant parlé que l'italien. Il suffit de traverser le tunnel du Mont Blanc pour s'y rendre et changer complètement d'univers. Des fleurs sauvages capables de résister à des températures allant jusqu'à moins 20°C, des vignobles en montagne, des châteaux imposants... Nous vous faisons découvrir l'envers du toit de l'Europe.