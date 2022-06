Au cœur de Lyssytchansk, ville assiégée du Donbass

De part et d'autre de la route, les obus tombent, enflammant les champs et les fermes. Toute la zone de Lyssytchansk se trouve sous le feu de canons russes, qui rendent de plus en plus difficile l'accès à cette poche de résistance ukrainienne. C'est par une route de contournement que nous y sommes entrés. Le centre-ville est un désert, il est peu prudent de s'attarder à découvert. Pour mieux se rendre compte de la situation, nous sommes montés au sommet d'un immeuble de bureaux en partie dévasté par des frappes. De ce pont d'observation, nous avons pu apercevoir le lieu où se joue le sort du Donbass. Si Lyssytchansk est encore tenue par les Ukrainiens, la ville voisine de Severodonetsk est presque entièrement conquise par les Russes, à l'exception d'une usine qu'on voit au premier plan. Au sous-sol d'un autre immeuble, se trouve l'un des QG du bataillon Svoboda, qui participe à la défense désespérée du secteur. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Scott, A. Pocry