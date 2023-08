Au cœur des cartels mexicains : notre reporter raconte

Les images tournées au cœur des cartels mexicains et les propos tenus par les trafiquants sont sidérants. Comment nos reporters ont-ils fait pour qu'ils s'expriment devant leur caméra ? "On parle de milieu criminel, donc par définition très fermé. Malgré tout, ces cartels sont tellement insérés dans la société mexicaine qu'on finit toujours par trouver l'intermédiaire qui nous permettra de prendre contact, et c'est ce qui s'est passé", explique notre grand reporter. "Ensuite, pourquoi accepte-t-il de nous montrer les laboratoires ? C'est probablement une forme de vanité, la volonté aussi de prouver qu'ils sont maîtres chez eux, qu'ils contrôlent tout, leur territoire mais aussi toute la chaîne de production et le marché international de la drogue", ajoute-t-il. Le fentanyl peut-il arriver en France, comme c'est déjà le cas au Canada et aux États-Unis ? "C'est vrai que la crise du fentanyl concerne d'abord l'Amérique, le Mexique est tout proche. Mais il faut savoir que les autorités, partout en Europe d'ailleurs, sont très vigilantes de ce côté-ci de l'Atlantique, parce que c'est une drogue de synthèse qui coûte deux fois moins cher que l'héroïne à l'achat, qui est beaucoup plus puissante. Et oui, ça pourrait devenir un jour un enjeu de santé publique majeur chez nous aussi', répond Michel Scott. TF1