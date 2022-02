Au cœur du Donbass : rencontre avec les séparatistes pro-russes

Sur une autoroute du sud de la Russie, à proximité de l'Ukraine, nous ne mettons pas longtemps à croiser des convois militaires russes, imposants. Des véhicules blindés, des camions de transport de troupes, d'équipements, qui se succèdent sur des kilomètres et des kilomètres. Un déploiement exceptionnel qui fait craindre le pire. Sur une aire de repos, nous croisons quelques soldats. Ils ont l'air concentrés. Ils disent opérer des exercices militaires. Nous poursuivons notre route vers le poste-frontière entre la Russie et l'Ukraine, qui mène au Donbass, la région ultrasensible au cœur des discussions diplomatiques actuelles. Après un interrogatoire minutieux, nous obtenons le fameux laissez-passer. Nous voici dans la République auto-proclamée de Donetsk, ultrafermée. Ici, en théorie, c'est l'Ukraine, mais depuis huit ans, cette zone est tenue par des séparatistes ukrainiens pro-russes. D'ailleurs, le drapeau russe flotte sur la place centrale, derrière l'imposante statue de Lénine. Cette République a même son président. Denis Pouchiline nous reçoit et nous livre son message. Ce président nous confie qu'il attend beaucoup de la France pour éviter une guerre d'envergure. À dix minutes du centre-ville, c'est un tout autre décor. Toute cette zone résidentielle a été la cible de tirs provenant du côté ukrainien. Cet habitant nous montre sa petite maison et son poulailler, plusieurs fois touchés par des tirs d'obus. Le cessez-le-feu négocié il y a quelques jours reste précaire. Les Ukrainiens aimeraient reprendre cette République russophone qui demande son autonomie et qui est sous protection russe. TF1 | Reportage L. Boudoul - G. Parrot