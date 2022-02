Au Maroc, course contre la montre pour sauver Rayan, 5 ans, bloqué dans un puits

Rayan a glissé dans ce trou pour tomber 32 mètres plus bas. Le petit garçon de cinq ans, filmé par une caméra que les secours ont réussi à faire descendre, est blessé et visiblement faible. On a tout de même pu lui faire parvenir de l’eau et de l’oxygène. Ce secouriste s’est porté volontaire pour descendre dans le puits très étroit. “J’ai pu communiquer avec le garçon. Je lui ai demandé s’il m’entendait. Il m’a répondu. J’ai attendu encore une minute et j’ai vu qu’il commençait à utiliser l’oxygène. Juste à côté, cinq pelleteuses creusent la terre sans arrêt depuis deux jours. Il s’agit de parvenir au petit garçon sans risquer de fragiliser le puits. Le village d’Ighrane, au nord du Maroc, est bouleversé. Mais au-delà, c’est tout le pays qui retient son souffle. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses photos et dessins de Rayan. Une façon pour les Marocains de soutenir le petit garçon et sa famille. T F1 | Reportage F. Agnès