Au moins 19 morts au Chili : Valparaíso en flammes

Des centaines de maisons dévastées, ravagées par les flammes sur les hauteurs de Viña del Mar. C'est une station balnéaire très prisée par les Chiliens et les touristes, surtout en cette période estivale. Ce samedi 3 février matin, les décombres et les carcasses de voitures calcinées donnent une idée de l'intensité du feux. Toute la nuit, les pompiers, les pompiers ont lutté contre les flammes au cœur de la ville, tout en évacuant les habitants terrorisés. Certains ont tenté de fuir par la route et se sont retrouvés entre des montagnes enflammées. Cet après-midi, le feu n'est toujours pas maîtrisé. Au total, 43 000 hectares ont déjà brûlé et au moins, 19 personnes sont mortes. Le gouvernement chilien a décrété l'état d'exception. Le pays fait face à une sécheresse extrême. Les températures sont caniculaires, plus de 40 degrés cette semaine. C'est le phénomène météorologique El Niño. Une vague de chaleur qui a déclenché d'autres incendies dans le sud du Chili et qui inquiète à présent les pays voisins, l'Argentine, le Paraguay, et le Brésil. TF1 | Reportage M. Guénégan