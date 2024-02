Au moins 300 blessés : gigantesque explosion de gaz au Kenya

Il ne reste plus des camions-citernes que des carcasses, disloquées par l'explosion. Hier 1er février 2024, peu avant minuit, une énorme boule de feu se répand en quelques secondes seulement, au cœur d'un des quartiers les plus peuplés de la capitale kényane. L'homme qu'on a interviewé raconte qu'il a entendu des personnes criées au feu, vu une énorme explosion et qu'en cinq minutes, le feu a tout englouti. C'est dans une usine de stockage illégale que l'explosion a eu lieu. Plusieurs camions-citernes s'y approvisionnaient en gaz. Un habitant a été projeté au sol par la violence du souffle. Le site était entouré d'habitations. La plupart des victimes se trouvaient dans leur lit. Au moins trois personnes sont décédées et près de 300 blessés ont été conduits en urgence à l'hôpital. Walo Brecky, une habitante de Nairobi, raconte qu'elle a vu des personnes qui couraient, des mères et leurs enfants, parfois des bébés, et certains saignaient. Les pompiers ont passé la nuit à éteindre les flammes. Les causes de l'explosion ne sont pas encore connues. TF1 | Reportage L. Cloix