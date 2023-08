Hawaï en flammes : un paradis transformé en enfer

La ville de Lahaina avait la réputation d’être un petit paradis. Une ville charmante prisée des touristes et des amateurs de surf. Aujourd’hui, il n’en reste plus rien. Le feu a réduit tous les bâtiments de la ville en un amas de cendres. Des photos satellites permettent de mesurer l’ampleur des dégâts. Certains habitants retournent déjà dans la ville. Il n’y a plus de flamme, il faut dire qu’il ne reste plus rien à brûler. Pour le moment, les causes du feu ne sont pas connues. En revanche, les autorités avaient alerté les populations sur les risques d’incendies très forts qui pesaient sur l’île ces derniers jours. Sécheresse et vents violents jusqu’à 100 kilomètres heures ont participé à l’implacable progression du feu. Encerclés par les flammes, les habitants de Lahaina ont tenté de fuir et de sauver leur peau par tous les moyens, quitte à laisser derrière les plus malchanceux. Acculées par l’incendie, quatorze personnes ont réussi à s'échapper in extremis en sautant dans l’eau depuis le port de la ville. Le bilan déjà très lourd pourrait continuer à grimper dans les prochaines heures. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. De Précigout, M. Derrien