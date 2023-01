Au moins 63 soldats russes tués dans une frappe ukrainienne

Il ne reste qu’un amas de débris fumant, sous les décombres, les corps de dizaines de militaires russes sont pris au piège. Ce lundi, ce sont les plus lourdes pertes reconnues par la Russie en une seule attaque. “À la suite de frappes de quatre missiles hautement explosifs sur un centre de déploiement provisoire, 63 militaires russes ont été tués”, a déclaré Igor Konachenkov, porte parole du ministère de la Défense de la Fédération de Russie Un bâtiment abritait, semble-t-il, des réservistes, on peut le voir dans les images, avant et après l’attaque. L’Ukraine reconnaît avoir mené cette frappe le soir du nouvel an. Sur les réseaux sociaux, parmi de nombreuses vidéos, on peut retrouver une mise en scène d’un puissant lance-roquettes américain, décoré et tirant vers les camps russes. S’agit-il de représailles ? Ce lundi 2 janvier, la ville de Kiev a été bombardée comme d’autres grandes villes par des drones de l’armée russe. TF1 | Reportage E. Lefebvre, S. Chevallereau