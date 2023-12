Au paradis des décorations de Noël

Des lumières et des paillettes, jusqu'à ne plus savoir où donner de la tête. Beaucoup de rouge, des casse-noisettes grandeur nature, bienvenue au paradis des décorations de Noël, où tous les excès sont permis. Marc Alloun, fleuriste à 'L'île aux fleurs”, vient à Rungis trois fois par semaine. À la recherche de la nouvelle perle rare, comme un enfant dans un magasin de jouet. Sur place, il faut chercher pour trouver et cela fait tout le charme du lieu. En fin d'année, les commerçants jouent gros. Certains peuvent doubler leur chiffre d'affaires mensuel, alors on mise beaucoup sur la décoration, la facture peut vite grimper. Il faut compter entre 1 000 et 1 500 euros pour une pièce en résine sur socle, que nous montre Sébastien Chol, directeur artistique chez "Feuillazur Rungis". C'est d'ailleurs l'une des pièces exceptionnelles que l'on peut trouver sur les lieux. Geoffrey est venu à la boutique, car une grande enseigne a fait appel à ses talents artistiques pour décorer ses quatorze boutiques. Sa mission est de créer rapidement une ambiance Noël traditionnelle. Mission accomplie, quelques temps plus tard, le décor prend forme en plein Paris, l'effet est immédiat. TF1 | Reportage L. Adda, S. Roland