Au pied des montagnes : les lacs cristallins d'Autriche

Le lac de Traunsee se situe à 80 km à l'est de Salzbourg. On dit que son eau est la plus pure d'Autriche. Et au milieu, comme sur une île, un château vieux du moyen-âge, relié à la rive par un ponton de 130 mètres. Autrefois résidence du gouverneur de la région, il est aujourd'hui un lieu de promenade et de fête, avec vue imprenable sur le lac. En ces lieux, le cadre a quelque chose de magique. Ce lac est aussi le plus profond d'Autriche. Sur les bords du lac voisin, l'Altaussee, se trouve un trésor, une gigantesque mine de sel qui a donné son nom à la région et à sa capitale Salzbourg, la ville du sel en allemand. Une mine avec des tunnels enfouis à 110 mètres sous terre. Une chapelle à l'honneur de Barbara, la sainte patronne des mineurs s'y trouve. Et Hitler y cachait des œuvres d'art dérobées ailleurs pendant la guerre. L'art a décidément un lien particulier avec cette région. Gustav Klimt passait tous ses étés au bord du plus grand des lacs, l'Attersee, qu'il a peint une cinquantaine de fois. Le parc du château Kammer par exemple et surtout la couleur de l'eau. Une eau cristalline qui appellerait presque à la baignade s'il n'était pas à 8 °C. Au milieu des montagnes, les lacs donnent l'impression d'être suspendu dans le temps. TF1 | Reportage L. Adda, C. Moutot