Au plus près des bleus : à quelques minutes du match

Confirmés, leur statut de favori, les Bleus entrent en lice le soir du 17 juin, pour, on espère, des moments magiques et un instant unique. Bienvenue à Düsseldorf (Allemagne), au cœur de l'échauffement de l'équipe de France. Kylian Mbappé est bien là, le capitaine des Bleus, tout comme Antoine Griezmann. Ils sont concentrés et appliqués, pour des joueurs qui sont relativement relâchés, habitués aux grandes compétitions internationales. Les Bleus entrent en compétition pour des petites et surtout des grandes émotions. Le match entre Autriche et France, c'est ce soir du 17 juin. TF1 | Duplex S. Desfarges