Au Portugal avec des pêcheurs de l’extrême

Le cap Saint-Vincent à l'extrême sud-ouest du Portugal est un lieu chéri par ses habitants pour ses immenses falaises. Certains pêcheurs y prennent tous les risques parce qu'ils affirment que le poisson y est bien meilleur qu'ailleurs. Ils trouvent leur équilibre dans le vertige des falaises, dans ce face-à-face périlleux avec le vide. Depuis plusieurs générations, ces hommes défient la violence des océans pour quelques poissons. Entre passion et tradition, sur les cotes de l'Algarve au Portugal. Sur cette côte, qui s'étend sur une soixantaine de kilomètres, se mélangent les courants de l'Atlantique Nord, de l'Atlantique Sud et de la Méditerranée, le plancton est donc d'une grande qualité et attire quantité de dorades. Voilà pourquoi ils pêchent toujours à flanc de falaise, dans des positions à risque. Pour leur sécurité, pas de baudrier, pas de mousqueton, une simple corde assure leur descente et leur remontée. Cette pêche, certes dangereuse, est ancrée dans la culture locale. Cette habitude se transmet de génération en génération, mais nombreux sont les pêcheurs, qui un jour de vent fort, ont cru voir leur vie basculée. S'ils prennent autant de risque, c'est aussi pour se nourrir. Dans cette partie pauvre de l'Algarve, le produit de la pêche sert à boucler les fins de mois. Mais ce qui attire les hommes et les femmes ici, c'est aussi un art de vivre qui n'a pas de prix.