Au Royaume-Uni, une grève historique pour les salaires

Les quais étaient déserts pendant l'heure de pointe ce mardi matin à Londres. L’image rappellerait presque le confinement de la capitale. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une grève des cheminots, historique et qui met l’Angleterre à l’arrêt. À peine 20% des trains circulent. Et la majorité des stations du métro londonien sont tout simplement fermées. Les usagers s’arment de patience. Ils sont 50 000 employés des chemins de fer à réclamer des hausses de salaire, gelé depuis trois ans, alors que l’inflation atteint les 9%. La grève va durer et risque de s’étendre à d’autres secteurs. Car les prix augmentent tellement que l’on parle ici de crise du coût de la vie. Comme on le constate dans une station d’essence : 1,99 livre sterling, c’est plus de 2,30 euros, pour un litre de diesel. “Je peux comprendre que les prix augmentent. Mais là, c’est astronomique”, se confie un automobiliste. L’inflation touche également la nourriture. Les britanniques dépensent 440 euros de plus par foyer cette année. Et comme un symbole, même le populaire "fish and chips" coûte désormais 20% de plus. TF1 | Reportage . Stern, L. Barbazanges