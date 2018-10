Aude : des centaines d'enfants privés d'école à cause des inondations

Emmanuel Macron se rendra dans l'Aude, lundi 22 octobre. Le président de la République ira à la rencontre des secouristes et des sinistrés. Parmi eux, des centaines d'enfants ne peuvent plus aller à l'école. Pour cause, de nombreux établissements n'ont toujours pas rouvert leurs portes. Les inondations les ont rendus inutilisables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.