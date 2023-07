Aude : des dizaines d'hectares ravagés par le feu

Au milieu des vallées, une impressionnante colonne de flammes. Un épais nuage de fumée a été visible plusieurs centaines de mètres plus loin. L'incendie s'est déclaré à midi sur la commune de Montredon-des-Corbières. Plus de 260 pompiers ont été mobilisés pour des heures de lutte contre les flammes. Quatre Canadairs, un Dash et deux hélicoptères bombardiers d'eau ont été mobilisés pour contenir les flammes. Mercredi soir, l'incendie ne progresse plus, mais il faut encore noyer les lisières. Au total, 130 hectares de végétation ont été parcourus. Un vigneron a perdu quelques rangs de vigne. "C'est démoralisant. Déjà une année de sécheresse qui est assez compliquée à vivre, à nouveau la récolte, plus le feu maintenant derrière, c'est problématique", déplore-t-il devant notre caméra. Problématique et inquiétant, parce que le brasier a progressé à toute vitesse sur un sol extrêmement sec. "Il y a vraiment un déficit hydrique. Il y a beaucoup de sécheresses. On a manqué d'eau en hiver et on sent vraiment que la nature est malheureusement propice à des incendies", indique Jean-Marc Jansana, maire (SE) de Montredon-des-Corbières. L'origine de l'incendie serait accidentelle. Des étincelles auraient été propagées par un engin de débroussaillage à proximité d'un pylône électrique. TF1 | Reportage A. Cazabonne, E. Alonso