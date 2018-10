Aude : Emmanuel Macron apporte son soutien aux sinistrés

La République a apporté son soutien à l'Aude à travers la visite du chef de l'État. Ainsi, Emmanuel Macron est allé à la rencontre des sinistrés, a rendu hommage aux services de secours et a promis le versement d'une aide financière pour les 126 communes touchées par le drame. Les habitants, eux, espèrent que l’État prolongera son aide tout au long de la lente reconstruction du département. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.