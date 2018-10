Aude : comment expliquer ces inondations à répétition ?

Pour les habitants de l'Aude, impossible de ne pas repenser au mois de novembre 1999. Vingt six personnes ont perdu la vie dans des inondations, dont cinq d'entre eux provenant du village de Cuxac-d'Aude. Pour cause, une digue a rompu brusquement. Ce lundi 15 octobre 2018, l'histoire s'est répétée avec un niveau d'eau jamais vu depuis 1891. À l'époque, les crues avaient déjà fait douze victimes. Alors, comment expliquer cette succession d'épisodes à la fois très violents et répétés dans la même région ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.