Aude : des inondations sans précédent

Partout dans l'agglomération de Carcassonne, les habitants vivent dans le même désarroi. Au cours de la grande inondation qui avait frappé l'Aude, l'eau avait dépassé les sept mètres de haut. Des infrastructures ont été emportées, et des morts ont même été déplorés. Au petit matin, des dégâts considérables ont été constatés dans le département, et les secours sont débordés. Devant les dommages, une procédure de catastrophe naturelle accélérée a été annoncée par le gouvernement.