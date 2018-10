Aude : l'aide précieuse des bénévoles aux sinistrés

Selon les premières estimations des assurances, le montant des dégâts dans l'Aude s'élève à 200 millions d'euros. Depuis plusieurs jours, de nombreux bénévoles proposent leurs aides aux sinistrés à Trèbes et Villegailhenc. On compte parmi eux cinquante volontaires de la protection civile venus de 17 départements et des étudiants policiers arrivés de Toulouse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.