Aude : la très lente reconstruction

Après les inondations qui ont frappé l'Aude, les habitants de ses localités retrouvent petit à petit un semblant de normalité. L'eau commence à être rétabli et l'électricité est revenu presque partout. En outre, le réseau routier de ce département s'améliore progressivement. Toutefois, selon la préfecture, au moins 25 millions d'euros seront nécessaires pour sa remise en état. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.