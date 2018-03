Aude : les obsèques d'Arnaud Beltrame en toute intimité

Au lendemain de l'hommage national qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes à Paris, les obsèques d'Arnaud Beltrame ont eu lieu dans l'intimité dans l'Aude,ce jeudi 29 mars 2018. Une foule d'anonymes, massée à l'extérieur, est venue témoigner son soutien à la famille et aux collègues du gendarme. Une messe a également été organisée en son honneur dans le Morbihan, où le colonel devait se marier en juin prochain. Il a ensuite été inhumé dans la plus stricte intimité dans le petit village où le couple vivait. Son nom restera gravé dans la mémoire des Français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/03/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.