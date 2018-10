Aude : le traumatisme des sinistrés

À Villegailhenc, à Cuxac, à Villardonnel et à Saint-Marcel, rien ne sera plus comme avant. L'eau s'est engouffrée dans les habitations et dans les commerces. Les habitants ont découvert les dégâts ce mardi 16 octobre. L'alerte rouge a été levée, mais le département reste en vigilance orange. L'Aude, qui traverse la commune de Trèbes, est montée jusqu'à 6,5 mètres, mais la décrue a débuté progressivement. La situation des sinistrés reste encore très précaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.