Audioprothèses : fraude massive à l'assurance maladie

Pour renouveler ses prothèses auditives, Michelle pensait avoir pris rendez-vous, sur Internet, avec un ORL. Elle a un doute mais repart, ce jour-là, avec des prothèses sans rien payer. Grâce au remboursement intégral, le 100% Santé, mis en place en 2021, la boutique a envoyé la facture à l'assurance maladie, ainsi qu'une fausse ordonnance provenant d'un médecin que Michelle ne verra jamais, à 200 km de chez elle. Ce qui est illégal. Dans un service antifraude à Bobigny, un autre type de fraude est repéré, l'envoi de fausse facture à la Sécurité sociale pour des patients qui n'ont pas besoin de prothèses et qui n'en ont pas fait la demande. En multipliant les contrôles, cette équipe a montré qu'en Seine-Saint-Denis, près d'une demande de remboursement sur cinq était frauduleuse. Quatorze dépôts de plainte sont en cours. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Bayle, J. Clouzeau