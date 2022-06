Augmentation de salaire : un casse-tête pour les PME

À Villebon-sur-Yvette, le patron de l'agence de communication Smith Corporate a un problème. Tous les prix des matières premières qu'il achète augmentent. Et pour ne rien arranger, ses clients lui passent moins de commandes sur le long terme. Il n'a aucune visibilité au-delà de trois mois. Dans ces conditions, pas question d'augmenter les salaires autant que l'inflation. C'est pourtant une attente forte de ses employés. Pour augmenter la rémunération de ses salariés, ce chef d'entreprise aimerait que le gouvernement mette en place un autre levier. Même constat en Alsace dans l'entreprise de construction Maisons Booa/Burger & Cie. Là-bas, la facture d'électricité a doublé et les panneaux en bois coûtent 50% de plus qu'il y a un an. Mais pour Lou Burger, la directrice générale, il est impossible de vendre plus cher les maisons qu'elle fabrique en ce moment. Ses 130 salariés ont déjà été augmentés 50 euros cette année 2022. Elle ne prévoit pas d'autres revalorisations et préférerait passer par un nouveau dispositif de primes. Autre piste envisagée par ces chefs d'entreprise, une baisse de la fiscalité sur les heures supplémentaires. T F1 | Reportage P. Ninine, L. Merlier, P. Vogel.