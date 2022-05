Augmentation des prix : + 10% d’inflation d'ici l'été ?

Les Français ont les yeux rivés sur leurs tickets de caisse, car les prix ne cessent d'augmenter. Ils ont augmenté de 2,9% en un an pour les produits de consommation courante. Résultat : les bons plans sont prix d'assaut. Dans les rayons, les prix pourraient encore flamber. Aujourd'hui, les pâtes sont les plus touchées avec une hausse de 15,3%. Les viandes surgelées ont augmenté de 11,3% et l'huile à 10%. Les hausses s'expliquent, les Français ont plus consommé. Une augmentation essentiellement due à l'explosion des prix du transport, de l'énergie, ou des matières premières, causées par la pandémie. Désormais, les conséquences de la guerre en Ukraine ne devraient qu'agraver la situation. Pour limiter les dépenses, les distributeurs vont multiplier les promotions pour tenter de maintenir le pouvoir d'achat des tension nauommataire. T F1 | Reportage A. Mayer, T. Leproux.