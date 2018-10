Vers une augmentation des tarifs des mutuelles ?

Rien n'est jamais gratuit. Et cela se confirme à travers une étude, qui prévoit une augmentation des tarifs des mutuelles à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Elle annonce ainsi une hausse de 6,8% en moyenne pour les assurés et 9,4%s pour les retraités. Cette majoration servira à financer la gratuité des soins dentaires, des lunettes et des appareils auditifs, promis par le chef de l'État. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.