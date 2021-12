Augmentations de salaires : ces secteurs qui vont en profiter en 2022

Des syndicats et des patronats de la restauration sont tombés d'accord. Les salaires de tout ce secteur devraient augmenter dès la fin janvier 2022. Une nouvelle saluée par Xavier Denamur, patron du restaurant "Les Philosophes", Paris (4e). Alice travaille dans cette brasserie comme serveuse depuis un peu plus d'un an. Pour elle, ce coup de pouce est le bienvenue. Ça va aider les jeunes à rester dans la restauration. Aujourd'hui, un salarié de la restauration payé au Smic touche 10,48 euros brut de l'heure. Avec cette revalorisation, il gagne 11,01 euros, soit une hausse de salaire de 4,1%. Mais pourquoi maintenant ? "La crise a mis en évidence la fuite des salariés vers d'autres secteurs. Donc, si on veut rendre la branche attractive, on n'a pas d'autres choix que de revaloriser les salaires", martèle Stéphanie Dayan, secrétaire nationale CFDT Services. La pénurie de main-d'œuvre encourage inévitablement une hausse de salaire. Cette même équation se retrouve dans de nombreuses entreprises, de transports, de livraison et de collecte des déchets. Mais aussi dans le secteur de la coiffure où on cherche des bras supplémentaires. Dans ce salon nantais par exemple, le gérant a décidé, pour fidéliser son équipe, d'une augmentation générale. Actuellement, une quarantaine de secteurs négocient notamment dans l'industrie, la grande distribution ou les services à la personne. TF1 | Reportage L. Deschateaux, J. Duong, S. Guerche