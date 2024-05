Aurores boréales : comment se forment-elles ?

Tout part du soleil qui nous apporte tout au long de l'année ce rayonnement solaire, cette chaleur. Mais il apporte également des vents solaires qui transportent des microparticules. Ces derniers, eux, vont venir rencontrer le champ magnétique qui part du pôle nord vers le pôle sud. En rencontrant ce champ magnétique, certaines particules se désagrègent pour nous donner cette luminescence, la lumière qui provoque effectivement les aurores boréales. Mais pour cette année 2024, on a une très forte activité solaire. Et cette lutte entre le bouclier magnétique et le vent solaire a provoqué l'explosion de particules beaucoup plus loin sur la planète, y compris jusqu'à nos latitudes. Voilà pourquoi, exceptionnellement, on a pu apercevoir ce phénomène dans la nuit du vendredi 10 mai. Cela faisait vingt ans qu'on n'avait pas eu une telle activité. Alors, profitez-en car ça sera encore le cas dans la nuit de ce samedi, dans l'Hexagone. TF1 | L. Bodin