Aurores boréales : pourquoi elles illuminent à nouveau le ciel de France

À 23 heures la nuit du dimanche 23 avril, l'obscurité laisse place à un festival époustouflant, dans un ciel vert émeraude, dans toute l'Hexagone. Ils sont quelques-uns à sortir leur appareil au bon endroit et au bon moment. "J'ai pu commencer à faire mes premières photos et c'est là que j'ai vraiment distingué les premières lueurs vert et rouge, caractéristique des aurores boréales. C'est magnifique ", lance Louis Leroux-Géré, photographe, amateur. En Bourgogne, dans un ciel sans nuage, le spectacle est même visible à l'œil nu. C'est un phénomène habituel aux deux pôles, mais rarissime sous nos latitudes. On le doit à une tempête solaire, qui déclenche un choc énergétique dans l'atmosphère. "L'éruption solaire est à l'origine des aurores boréales. Toute la matière énergétique tire un peu partout dans le système solaire et ça va finalement faire un genre de plasma et de très belles lumières au-dessus des nuages.", affirme Gilles Dawidowicz, vice président de la société astronomique de France. Les aurores boréales sont prévisibles quelques heures avant. Guettez bientôt le ciel, selon le scientifique, elle pourrait encore se reproduire dans les prochains mois.