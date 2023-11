Aurores boréales : pourquoi elles ont illuminé le ciel français

Des photos d'aurores boréales ont été prises hier, le soir du 5 novembre, à 19h30, au Sud de Bourges et elles ne sont pas retouchées. Elles sont apparues sous les yeux émerveillés de chasseurs d'aurores, les spécialistes de ces apparitions. La Bretagne était sous des cieux exceptionnels. Des aurores roses se dessinaient au-dessus du Cap Blanc-Nez, dans le Pas-de-Calais, puis une nuée verte, au même endroit. Et des faisceaux en forme de flambeaux rouges, à l'autre bout du pays, à Fréjus, dans le Var. Toutes sont dues à une même tempête solaire qui contourne la terre. Des particules éjectées par le soleil entrent en collision avec notre atmosphère et créent ces rayonnements lumineux. Et la bonne nouvelle, c'est que nous allons en voir de plus en plus souvent. Aucun lien, néanmoins, avec le changement climatique. À l'œil nu, elles sont plus fugaces qu'en photos. Mais vous pouvez les apercevoir, à condition de vous éloigner de la pollution lumineuse des villes et regarder vers le Nord, car elles viennent de la région polaire. TF1 | Reportage J. de Francqueville, V. Belgrand Barbier