Australie : des crocodiles dans les inondations !

La brusque montée des eaux les a chassés de leur habitat naturel. Des crocodiles sur la chaussée, la scène est devenue presque habituelle depuis que l'Australie connaît des inondations records. C'est la ville de Townsville, dans l'État de Queensland, qui est la plus durement touchée. 20.000 habitations sont inondées et les évacuations se sont multipliées ce lundi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.