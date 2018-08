Australie : les koalas en danger

La disparition des koalas en Australie reste un phénomène inquiétant. Ces animaux meurent à cause des arbres abattus pour éviter les incendies. Les conséquences de cette politique, qui les prive de leur habitat naturel, sont désastreuses. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/08/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er août 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.