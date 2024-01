Australie : la route du bout du monde

Il y a des trajets en voiture qui sont plus agréables que d'autres. Une équipe de TF1 a emprunté la Great Ocean Road ou la Grande route de l'océan, 240 km bordés de plages et de vagues mythiques. La route est d'abord une succession de falaises sur l'océan. Comme Aireys Inlet avec son phare et son point de vue. Un panorama qui a poussé Samuel Roig-Sclafer, restaurateur, à s'y installer. Samuel a acheté l'établissement au pied du phare il y a cinq ans maintenant. Il fait goûter à de nombreux touristes un petit bout de France, tout en gardant précieusement l'histoire du lieu, comme les photos de la construction de la Grande route de l'océan entre 1919 et 1932. La plus importante ville reste Torquay qui résonne à l'oreille de tous les passionnés de surf. Christophe Bouvier, un citoyen français résidant sur place, en fait partie. Sur une vingtaine de plages différentes, où il emmène son fils de 15 ans, Jai, s'entraîner plusieurs fois par semaine. Il apprend au contact des meilleurs surfeurs d'Australie. Si Torquay est devenue La Mecque du surf, c'est aussi grâce à la plage de Bells Beach, là où une des premières compétitions de surf est née en 1962. En reprenant la route, notre équipe a pris la direction d'Apollo Bay. Le trajet dure environ 1h30 avec toujours la vue sur l'océan et les vagues, mais aussi de grandes surfaces où l'on croisera au bord de la route de nombreux kangourous qui se laissent observer avant d'arriver au cœur d'une étonnante forêt. Le parc Great Otway, son incroyable foret humide, de 140 millions d'années, avec ses eucalyptus parmi les plus vieux du, et ses immenses fougères qui culminent à plusieurs mètres, c'est l'un des terrains de jeu favori d'un guide français, Julien Nicolle. Un écosystème qui abrite des animaux que l'on ne croise qu'ici, et qui passe des heures tout en haut des eucalyptus. En retrouvant l'océan, un panorama à couper le souffle se trouve au loin. Il s'agit des douze apôtres. Si vous comptez, vous n'en verrez que huit, car les autres ont disparu au fil des années à cause de l'érosion. Mais cette étonnante formation calcaire offre un spectacle qui attire chaque année 8 millions de touristes. TF1 | Reportage L. Huré, F. Larrey