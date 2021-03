Auto-tests en vente libre : pourquoi l'Hexagone hésite-t-il ?

Les auto-tests ont été adoptés il y a quelques jours par la Suisse, la Slovénie et l'Autriche. En Grande-Bretagne, ils accompagnent depuis aujourd'hui le retour à l'école des enfants. En Allemagne, mis en vente ce week-end dans les grandes surfaces, ils ont remporté un tel succès que les rayons se sont vidés en 24 heures. Pourtant, les avis sont partagés sur ces dispositifs outre-Rhin. Ces auto-tests ne sont pas encore autorisés en France, mais le dossier est à l'étude à la Haute Autorité de santé (HAS). Un avis sera rendu avant la fin du mois de mars. Dr Cédric Carbonneil, chef de service d'évaluation des actes professionnels de la Haute Autorité de santé, explique que les questions de performance, de modalité d'utilisation, seront notamment abordées. En outre, pour vérifier que ces tests soient correctement réalisés et donner des conseils pratiques aux personnes qui se découvriraient positives, les fabricants sont en train d'élaborer une application à télécharger. Elle permettra aussi d'assurer une traçabilité. Et pourquoi pas un retour plus rapide dans les restaurants, les théâtres et les lieux publics.